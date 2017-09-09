«نيبوشا» يعلن الحرب في الدوري

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أبدى المونتينجري نيبوشا، المدير الفني للنادي الزمالك، استعداده التام لخوض منافسات الدوري العام هذا الموسم، والتي تبدأ أولى مواجهات الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، والمقرر لها بعد قليل، على ملعب «بتروسبورت»، لحساب منافسات الأسبوع الأول بالدوري العام.

ونشر نيبوشا على حسابه الرسمي بـ«إنستجرام» صورة معلقًا عليها: "جاهزون للحرب".

يذكر أن الدوري المصري شهد أولى جولاته أمس، بمواجهتي الداخلية وبتروجيت والتي سجلت أول تعادل للموسم لهذا العام، ولقاء المقاولون أمام الرجاء والذي انتهى لصالح فريق الجبل الأصفر بثلاثية نظيفة.



