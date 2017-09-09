أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وقف أحادي لإطلاق النار في ميانمار لإدخال المساعدات إلى الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وقف أحادي لإطلاق النار في ميانمار لإدخال المساعدات إلى الروهينجا

08:54 م السبت 09 سبتمبر 2017

وقف أحادي لإطلاق النار في ميانمار لإدخال المساعدات إلى الروهينجا

القاهرة – (مصراوي)
أعلن مسلحون تابعين لأقلية الروهينجا المعروفين باسم "جيش إنقاذ أراكان" في ميانمار، عن وقف لإطلاق النار من طرف واحد من أجل إعطاء الفرصة لمنظمات الإغاثة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة في شمال غرب ميانمار.

وقالت وكالة رويترز اليوم السبت إن جيش الإنقاذ أكد أنه سيوقف إطلاق النار لمدة شهر بداية من غد الأحد.
ويأتي ذلك بعد فرار حوالي 300 ألف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلاديش، وذلك بجانب 30 ألف أخرين من غير المسلمين نزحوا داخل ميانمار بعدما بدأت القوات الحكومية هجمات زعمت أنها ضد مسلحين من جيش الإنقاذ هاجموا رجال الشرطة وقاعدة للجيش في 25 من أغسطس الماضي.

وقال جيش إنقاذ أراكان في بيان نقلته رويترز اليوم: "نشجع بكل قوة الفاعلين في المجال الإنساني على الاستمرار في تقديم مساعداتهم إلى كل ضحايا هذه الأزمة الإنسانية، بغض النظر عن عرقهم أو ديانتهم أو خلفيتهم، خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتقول حكومة ميانمار إنها بدأت حملة ضد جيش الإنقاذ في ولاية أراكان، والذين تعتبرهم منظمة إرهابية.
وصرح وزير الشئون الاجتماعية في ميانمار اليوم إنه لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من الروهينجا المسلمين إلى البلاد، مضيفًا أنه سيتم الموفقة فقط على عودة الأشخاص الذين سيثبتون أنهم كانوا يعيشون في ولاية أراكان ويثبتون جنسيتهم.

ويعيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حوالي 1.1 مليون من الروهينجا الذين يشتكون من الانتهاكات والقمع والتعامل معهم على أنهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش.
في حين أصدرت الأمم المتحدة أمس الجمعة بيانًا أكدت فيه إلى أن عشرات الألاف من مسلمي الروهينجا فروا إلى بنجلاديش خوفًا من هجمات القوات الحكومية، فيما أشارت منظمات حقوقية وناجين من الروهينجا إلى أن الجيش والبوذيين في أراكان بدأوا حملة تهدف إلى طرد كل المواطنين المسلمين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات عاجلة لمسلمي الروهنجيا

    أخبار

  • الخارجية الأمريكية: هذا ما قدمناه للروهينجا في ميانمار منذ أكتوبر

    أخبار

  • مسئول حكومي بميانمار: لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من أقلية الروهينجا

    أخبار

  • الروهينجا المصابون يتدفقون إلى مستشفيات بنجلادش

    أخبار

إعلان

39a42c8278.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة