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وكيل "تعليم دمياط" يعقد اجتماعًا لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

وكيل "تعليم دمياط" يعقد اجتماعًا لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

08:55 م السبت 09 سبتمبر 2017

دمياط – محمد إبراهيم:
عقد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا، اليوم السبت، لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، في حضور مديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم ومديري القطاعات بالديوان، مؤكدًا على ضرورة تقديم خدمات أفضل للطلاب والعمل على حل العقبات التي تواجههم في المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على رفع العلم الوطني لمصر على جميع المباني التابعة لمديرية التربية والتعليم على في مكان ظاهر وبشكل لائق، مع ضرورة أن يكون العَلَم بحالة ممتازة لما يمثله من مكانة، فضلاً عن متابعة موقف الكتب على أن يتم تسليمها لكل المراحل التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه سويلم بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب من حيث استقرار المعلمين بتنفيذ نشرات النقل والندب لسد العجز والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وغير البسيطة مع ضرورة تفعيل دور الأنشطة التعليمية والتربوية بالمدارس كعامل أساسي لجذب الطلاب.

وبيّن أهمية التعاون مع الجمهور بطريقة موضوعية مهذبة تليق بأعضاء ينتمون للتربية والتعليم واستقبال جميع الشكاوى والطلبات المقدمة ودراستها بكل موضوعية والعمل السريع على إيجاد حلول لها، مع متابعة موقف الخطة الاستثمارية للتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وقال وكيل الوزارة: إنه يجب تفعيل دور المتابعة والتوجيهات الفنية ومديري المراحل ورؤساء الأقسام من المديرية والإدارة التعليمية، والتنسيق بينهم في زيارة المدارس بداية من أول أيام العام الدراسي، إلى جانب توفير الإنترنت لجميع المدارس على مستوى كل إدارة مع تفعيل بنك المعرفة والانتهاء من تركيب السبورات الذكية.

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