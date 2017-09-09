اليونايتد يتعادل أمام ستوك سيتي في غياب رمضان صبحي (فيديو)

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تعادل مانشستر يونايتد، أمام مضيفه ستوك سيتي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء اليوم السبت، على استاد «بريطانيا»، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إيريك مواتينج لأصحاب الأرض في الدقيقة 43، وتعادل ماركوس راشفورد للشياطين في الدقيقة 46، وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 57، قبل أن يعود مواتينج ويخطف التعادل لستوك سيتي في الدقيقة 64.

وجلس النجم المصري رمضان صبحي على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

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بهذه النتيجة حافظ مانشستر يونايتد، على صدارته للبريميرليج برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ورفع ستوك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ10.