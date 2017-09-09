نشأت الديهي مهاجما كاتبا سعوديا: ضع لسانك المسموم في فمك

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هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد إعلان تأييده للانتقادات التي وجهتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، للسلطات المصرية، وادعائها بممارسة «التعذيب» داخل السجون.

وقال الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، «أنت غير مؤهل ولا يوجد لديك أهلية قانونية للتحدث عن مصر»، مؤكدًا أن تقرير المنظمة «مكانه سلة المهملات».

أضاف: «خاشقجي يعاني من انعواج في شخصيته.. لا تتحدث عن مصر واصمت وضع لسانك المسموم في فمك»، وقام بتمزيق التقرير على الهواء.

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وكان جمال خاشقجي، أعرب من خلال حسابه على «تويتر» عن تأييده للانتقادات التي وجهتها «هيومن رايتس»، للسلطات المصرية، قائلًا: «ما يجري في مصر مؤلم، السكوت عنه غُبن، الدفاع عنه سقوط»، داعيا متابعيه إلى مطالعة تقرير المنظمة.