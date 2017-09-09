أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نشأت الديهي مهاجما كاتبا سعوديا: ضع لسانك المسموم في فمك

Google+ Print
نشأت الديهي مهاجما كاتبا سعوديا: ضع لسانك المسموم في فمك نشأت الديهي مهاجما كاتبا سعوديا: ضع لسانك المسموم في فمك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد إعلان تأييده للانتقادات التي وجهتها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، للسلطات المصرية، وادعائها بممارسة «التعذيب» داخل السجون.

وقال الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، «أنت غير مؤهل ولا يوجد لديك أهلية قانونية للتحدث عن »، مؤكدًا أن تقرير المنظمة «مكانه سلة المهملات».

أضاف: «خاشقجي يعاني من انعواج في شخصيته.. لا تتحدث عن مصر واصمت وضع لسانك المسموم في فمك»، وقام بتمزيق التقرير على الهواء.

شاهد أيضا

وكان جمال خاشقجي، أعرب من خلال حسابه على «تويتر» عن تأييده للانتقادات التي وجهتها «هيومن رايتس»، للسلطات المصرية، قائلًا: «ما يجري في مصر مؤلم، السكوت عنه غُبن، الدفاع عنه سقوط»، داعيا متابعيه إلى مطالعة تقرير المنظمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة