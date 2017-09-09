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وزير الأوقاف يختتم جولته بأسوان بزيارة متحف النيل

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يختتم جولته بأسوان بزيارة متحف النيل

08:45 م السبت 09 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

والد أحد الضحايا في صحراء ليبيا:

الألبوم التالى

والد أحد الضحايا في صحراء ليبيا: "كان سندي في الدنيا وابني الوحيد"

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان مسجد الأسمنت المسلح بمنطقة السد العالي شرق.

ويأتي مسجد الأسمنت بالسد العالي ضمن 6 مساجد جديدة، جرى افتتاحها أمس واليوم بأسوان بدعم من وزارة الأوقاف.

ويقع المسجد على مساحة 400 م2 ويسع لنحو 500 مُصلٍّ.

وعقب افتتاح المسجد زار الوزير والمحافظ والأئمة المشاركون في معسكر الدعاة بأسوان، السد العالي ورمز الصداقة.

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة واللواء مجدي حجازي، برنامجهما الميداني، بزيارة متحف النيل الوثائقي.

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