وزير الأوقاف يختتم جولته بأسوان بزيارة متحف النيل
وزير الأوقاف يختتم جولته بأسوان بزيارة متحف النيل
08:45 م السبت 09 سبتمبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان مسجد الأسمنت المسلح بمنطقة السد العالي شرق.
ويأتي مسجد الأسمنت بالسد العالي ضمن 6 مساجد جديدة، جرى افتتاحها أمس واليوم بأسوان بدعم من وزارة الأوقاف.
ويقع المسجد على مساحة 400 م2 ويسع لنحو 500 مُصلٍّ.
وعقب افتتاح المسجد زار الوزير والمحافظ والأئمة المشاركون في معسكر الدعاة بأسوان، السد العالي ورمز الصداقة.
واختتم الدكتور محمد مختار جمعة واللواء مجدي حجازي، برنامجهما الميداني، بزيارة متحف النيل الوثائقي.
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