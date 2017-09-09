سياسي فلسطيني: زيارة وفد حماس للقاهرة تأكيدا على دورها المحوري

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قال الباحث السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، إن زيارة وفد من حركة حماس للقاهرة جاءت في توقيت هام، خاصةً أن الوفد رفيع المستوى من قيادة الحركة، ورأى أن توقيت الزيارة له دلالات على صعيد القضية الفلسطينية، وتؤكد قوة «حماس» كحركة مقاومة فلسطينية وتماسكها وأنها مؤثرة في المنطقة.

أضاف الغريب، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد»، أن الزيارة تحمل في طياتها الكثير من الملفات، أولها التأكيد على دور مصر المحوري كدولة عربية كبرى له ثقل في المنطقة وفي رعاية القضية الفلسطينية، الثانية أن الوفد يحمل جملة من الملفات منها التأكيد على ضرورة مواصلة الدور المصري في المنطقة كراعية للقضية الفلسطينية.

أوضح أن الموقع الجغرافي لقطاع غزة محازٍ لمنطقة ساخنة على الجانب المصري بسيناء، معربًا عن اعتقاده أن حماس أقدمت على خطوات أمنية على الحدود لضبطها وحمايتها وأكدت أن الأمن القومي المصري هو أولوية ولن تسمح باختراقه.

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أكد أن «الشارع الفلسطيني ينظر إلى تلك الخطوات من جانب الحركة بأنها جيدة، ولكن ليست على المستوى المطلوب في ظل الحصار الخانق الذي يعانيه القطاع».