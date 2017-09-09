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عرض طفلتين على الطب الشرعي بعد اتهام والدهما بالاعتداء الجنسي عليهما بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

عرض طفلتين على الطب الشرعي بعد اتهام والدهما بالاعتداء الجنسي عليهما بالقليوبية

08:25 م السبت 09 سبتمبر 2017

عرض طفلتين على الطب الشرعي بعد اتهام والدهما بالاعتداء الجنسي عليهما بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم السبت، بعرض طفلتين على الطب الشرعي، بعد اعتداء والدهما عليهما جنسيًا لمدة عامين، بدائرة قسم الخصوص.

كان اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بورود بلاغ من المدعوة "سناء. م" بائعة متجولة، تفيد باعتداء المدعو "شعبان س" 46 سنة، عاطل، على ابنتيها "مي 16 سنة، وشقيقتها راندا 13 سنة"، جنسيًا لمدة عامين.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم، مسجل شقي خطر، وسبق اتهامه في 15 قضية مخدرات، وأن المبلغة جاءت للقسم بصحبة ابنتيها بعد شكواهما من تكرار تعدي والدهما جنسيًا عليهما، بعد طرده لوالدتهما وطلاقهما منذ عامين.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن تعاطي المخدرات هو السبب في ذلك.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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