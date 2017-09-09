المتحدث العسكري ينشر فيديو لوصول بعثة حجاج القوات المسلحة
المتحدث العسكري ينشر فيديو لوصول بعثة حجاج القوات المسلحة
08:24 م السبت 09 سبتمبر 2017
وصول بعثة حجاج القوات المسلحة
القاهرة - مصراوي:
نشرت صفحة المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، فيديو لوصول بعثة الحج للقوات المسلحة إلى مطار القاهرة، قادمة من الأراضي المقدسة بعـد أداء فـريضة الحج لهذا العام، والتي ضمت العديد مـن الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم.
وقال المتحدث العسكري إن ذلك يأتي ضمن منظومة الإعداد المعنوي والرعاية الاجتماعية التي توفرها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين وأسرهم، حيث تم الإعداد والتجهيز الجيد لرحلة الحج وشرح المناسك وأداء الشعائر المقدسة وتوفير كافة السبل للاهتمام بأفراد البعثة وخاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
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