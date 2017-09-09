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الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 79

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مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 79

08:14 م السبت 09 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 79

الحجاج - رشيفية

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالأراضي ، إلى 79 حالة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي: شاية هداية الله حسن علي، تبلغ من العمر 75 عاما، تتبع حج السياحة، من محافظة أسوان، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة .

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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