الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 79

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، إلى 79 حالة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية هي: شاية هداية الله حسن علي، تبلغ من العمر 75 عاما، تتبع حج السياحة، من محافظة أسوان، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة .

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.