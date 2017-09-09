محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لتوقيع عقد إنشاء مصنع "وظيفتك جنب بيتك"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعًا، اليوم السبت، لتوقيع عقد إنشاء المصنع رقم 13 بمشتهر، إحدى قرى مركز ومدينة طوخ، بتكلفة 2.1 مليون جنيه ضمن مصانع "وظيفتك جنب بيتك" التي أنشئت بالمحافظة، بحضور اللواء مصطفي عبد المنعم العشري مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة.

وصرح المحافظ خلال الاجتماع، أن مبادرة المشروع تُعد تجربة رائدة وناجحة، وفتحت آفاقًا واسعة لتشغيل الشباب، وخلق عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسيجري تعميها في معظم قرى ومدن المحافظة.

يذكر أن محافظة القليوبية، أنشأت 12 مصنعًا بالمحافظة، جرى افتتاح 6 من بينها 3 مصانع بمدينة كفر شكر، ومصنعين بقرية طحلة بمدينة بنها، ومصنع آخر بميت كنانة بطوخ، وخلال أيام سيتم افتتاح مصنعين بقرية بلتان بمدينة طوخ وكفر عبيان بمدينة الخانكة.