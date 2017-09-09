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روسيا تستأنف مفاوضات إعادة رحلاتها الجوية إلى مصر

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روسيا تستأنف مفاوضات إعادة رحلاتها الجوية إلى مصر روسيا تستأنف مفاوضات إعادة رحلاتها الجوية إلى مصر

التحرير

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أعلنت وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" عن استئناف وروسيا جولة جديدة من المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع الشروط النهائية لاستئناف الرحلات الجوية بشكل نهائى.

وأوضح مصدر فى المصرية للوكالة الروسية اليوم السبت أنه فى الأيام المقبلة سيتم بدء جولة جديدة من المحادثات بشأن الطيران لتحديد الموعد النهائى لاستئناف الرحلات بين البلدين.

ووفقا للمصدر فإن استئناف الحركة الجوية مهمة ذات أولوية يجرى العمل فيها بنشاط.

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يذكر أن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، قال يوم الخميس الماضي إن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص لاستئناف الرحلات.
وكانت حركة الطيران توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، في منطقة شمال سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصا شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.

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