«القوى العاملة» تعلن 510 فرص عمل بإحدى دول الخليج وقبول الأوراق غدًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد حتى الخميس المقبل، قبول طلبات 510 راغبين في العمل بـ9 مهن في 3 شركات للتجارة والمقاولات والمباني والمرطبات في إحدى دول الخليج برواتب تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف جنيه، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، السبت، إن المهن المطلوبة للشركة الأولى (بحري ربع، ولحام بلته «3G»، بزاد مواسير «خبرة بمشاريع الطرق»، وبناء حواجز طرق «حواجز خرسانية»، ومشغل مدخلة صغيرة، السن 25 سنة فيما فوق وخبرة 5 سنوات فأكثر، وعامل السن 21 سنة فيما فوق وخبرة سنتين فأكثر).

وأوضح سعفان أن الشركة الثانية تطلب نجارين للأعمال الخاصة مؤهل متوسط أو بدون ولديه خبرة في محطات الكهرباء والمترو ومحطات المياه والقناطر والسدود لا تقل عن 10 سنوات، والسن لا يقل عن 25 ولا يزيد على 40 سنة، وعامل بخبرة أو بدون والسن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة.

شاهد أيضا

وأضاف أن الشركة الثالثة تطلب موزع مبيعات 5 سنوات رخصة قيادة درجة ثالثة، والسن من 25 إلى 35 سنة، وعامل بيع لا يشترط الخبرة، والسن من 21 إلى 30 سنة.

وأشار الوزير إلى أن الطلبات تقدم للإدارة العامة للتشغيل والتمثيل «قسم تلبية الاحتياجات بالخارج»، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، بالسيرة الذاتية، ومرفق بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ويفضل خبرة في مشروعات المدني والكهرباء وخصوصا في دول الخليج، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.