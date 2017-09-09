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وزير البيئة: نقابة الفلاحين طالبت بتأجيل «شراء قش الأرز مع المحصول»

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وزير البيئة: نقابة الفلاحين طالبت بتأجيل «شراء قش الأرز مع المحصول» وزير البيئة: نقابة الفلاحين طالبت بتأجيل «شراء قش الأرز مع المحصول»

التحرير

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كتب - كارم الديسطي 

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن وزارته تدرس مقترح استلام قش الأرز من المزارعين مع المحصول وتخصيص أماكن لتجميعه والاتفاق مع الشركات التي تحتاجه في صناعتها بشرائه ونقله 

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وأضاف فهمي، خلال اجتماعه بمحافظ الدقهلية اليوم السبت، أن الوزاة تحركت بالمقترح إلى نقابة الفلاحين فكان الرد بطلب تأجيل المقترح للعام المقبل فيما ردت الجمعيات الزراعية بأن المقترح صعب التطبيق بسبب وجود مشاكل لعدم توافر جرارات النقل وسائقي الحرارات وعمال التحميل وتعذر الصيانة وقطع الغيار للجرارات نتيجة ضعف الميزانية. 

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التحرير

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