وصول بعثة حجاج القوات المسلحة مطار القاهرة (فيديو)

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نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر وصول بعثة حجاج القوات المسلحة، مطار القاهرة الدولي، قادمة من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسك الحج.

وضمت البعثة عددًا من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم، وحرصت إدارة الشئون المعنوية، على مراعاة الكثير من الاعتبارات المتعلقة بإجراءات السفر والإقامة والإعاشة والعلاج.

كما حرصت الإدارة على التنسيق مع السلطات السعودية، لتذليل العقبات أمام ضيوف بيت الله الحرام من أبناء القوات المسلحة.

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وقدم عدد من أفراد البعثة، الشكر للقوات المسلحة، على ما بذلته من أجل توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، مشيدين بمستوى الخدمة والإقامة.