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برلماني يطالب السيسي بإثارة أزمة مسلمي «الروهينجا» في مجلس الأمن

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برلماني يطالب السيسي بإثارة أزمة مسلمي «الروهينجا» في مجلس الأمن برلماني يطالب السيسي بإثارة أزمة مسلمي «الروهينجا» في مجلس الأمن

التحرير

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طالب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح ، بضرورة تبني موقفا قويا داخل مجلس الأمن لجرائم الإبادة الوحشية التي ينتهجها جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينجا.

وقال أبو زهاد، في تصريح له اليوم السبت، إن حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا بميانمار كشفت عن مدى حالة الضعف التي تعيشها الدول العربية والإسلامية وزيف الشعارات التي ينادي بها الغرب وأمريكا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجيش النظامي والشرطة في ميانمار، يقومان بعمل منظم لحرق قرى المسلمين بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك جرائم إبادة جماعية ترتكب بحق المسلمين الروهينجا لأبشع صور القتل الجماعي عن طريق الحرق والدفن أحياء، والشنق وتقطيع الأعضاء بصورة لم تحدث في التاريخ. 

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وشدد على ضرورة وجود تحرك قوي من الخارجية المصرية لسحب جائزة نوبل للسلام من رئيسة وزراء بورما «أونج سان سو تشي» التي تقود المجازر الوحشية ضد المسلمين، لافتًا إلى ضرورة وجود تحرك إسلامي وعربي مشترك لوقف العنف ضد المسلمين في الروهينجا وسحب جائزة نوبل من هذه المرأة العنصرية.

وحذر النائب من استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بقوة لوقف ما يتعرض له المسلمون الروهينجيون في ميانمار من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية، مؤكدًا أن استمرار الصمت التخاذل سيكون له واقع كارثي وسيتجاوز الضحايا مئات الألوف.

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التحرير

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