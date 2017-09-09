الإسماعيلي يقلب الطاولة على الاتحاد برباعية في الدوري

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فاز فريق الإسماعيلي، على نظيره الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أحمد الألفي الهدف الأول للاتحاد، في الدقيقة 14، وأحرز محمد كامتشو الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 36.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الإسماعيلي من تقليص الفارق لهدف بعد أن أحرز دييجو كالديرون في الدقيقة 42.

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ومع بداية الشوط الثاني أحرز موسى كامارا هدف الدراويش الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يُضيف ريتشارد بافور الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 80.

وقبل نهاية المباراة تمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يقتنص الإسماعيلي أول ثلاث نقاط من الموسم الذي بدأ أمس بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة صفر.