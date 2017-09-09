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جرح ستة أشخاص خلال مشاجرة بالسكاكين في أشهر ميادين برلين

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مصراوي Masrawy

جرح ستة أشخاص خلال مشاجرة بالسكاكين في أشهر ميادين برلين

07:48 م السبت 09 سبتمبر 2017

جرح ستة أشخاص خلال مشاجرة بالسكاكين في أشهر ميادين برلين

ميدان ألكسندر ببرلين

برلين - (د ب أ):

وقعت مجددا مشاجرة باستخدام السكاكين في أشهر ميدان في العاصمة الألمانية برلين (ميدان ألكسندر) أسفرت عن جرح ستة أشخاص.

وقالت شرطة العاصمة اليوم السبت إن مجموعتين من الأشخاص المتنازعين التقتا في ميدان ألكسندر ليلة أمس وأخذت كل منها تطعن المجموعة الأخرى بالسكاكين والزجاجات الفارغة.

أسفرت المشاجرة عن جرح ستة أشخاص منهم فتى في الثالثة عشرة لا علاقة له بالمشاجرة.

وأفادت الشرطة بأن شابا في الثامنة عشرة نقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بجرح نافذ في ظهره إثر المشاجرة، مبينة أنه لا خطر على حياته في الوقت الراهن.

وقالت الشرطة إن مشاجرة وقعت بين مجموعة مكونة من عشرة أشخاص ومجموعة أخرى مكونة من عشرين شخصا في الثانية عشرة والنصف من ليلة أمس، مشيرة إلى أن الأسباب لم تتضح حتى الآن.

وألقت الشرطة القبض على ثمانية من هؤلاء المتشاجرين، وعثرت على سكين مع رجل في الثالثة والعشرين وأخرى مع شاب منهم في الخامسة عشرة.

وعرض الشخصان بالإضافة إلى ستة آخرين في عمر بين السادسة عشرة والسابعة والعشرين على مفوضية مختصة بشؤون الجريمة الشبابية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيهم سيستجوبون اليوم السبت بخصوص الواقعة.

يشهد ميدان برلين ألكسندر بلاتس الشهير وسط برلين مشاجرات بصورة منتظمة ، كما يشهد عمليات سطو وسرقة متكررة.

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مصراوي Masrawy

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