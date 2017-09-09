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أبو الغيط يدعو الحكومة العراقية إلى الالتزام بالدستور لحل أية إشكالات

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدعو العراقية إلى الالتزام بالدستور لحل أية إشكالات

07:44 م السبت 09 سبتمبر 2017

أبو الغيط يدعو الحكومة العراقية إلى الالتزام بالدستور لحل أية إشكالات

أحمد أبو الغيط

بغداد - (د ب أ):

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت الحكومة العراقية إلى اعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالدستور العراقي لحل أية إشكالات.

وأكد أبو الغيط الذي وصل بغداد اليوم لحل أزمة الاستفتاء في كردستان خلال اجتماعه برئيس الوزراء حيدر العبادي "حرص الجامعة العربية على وحدة العراق وعدم إثارة أية إشكالات تزعزع أمنه واستقراره ووحدته والتركيز على استكمال تحرير أراضيه واعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالدستور العراقي لحل اية اشكالات."

وأشاد أبو الغيط بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الإرهابية.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ومحاربة الإرهاب والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الإرهابية.

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