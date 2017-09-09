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وزير الدفاع يغادر إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع يغادر إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

07:33 م السبت 09 سبتمبر 2017

وزير الدفاع يغادر إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

كتب- مصطفى المنشاوي:

غادر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة اليوم السبت، متوجهاً إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة من وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا.

ومن المنتظر أن يجرى "صبحي" مباحثات مع نظيره الكوري وعدد من كبار المسئولين بالدولة والقوات المسلحة الكورية، يناقش خلالها العديد من الملفات على صعيد التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

كما تأتي الزيارة فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري لكلا البلدين، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان اليوم.

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