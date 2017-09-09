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الرئيس الألماني: الديمقراطية يمكن أن تضيع منا

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مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني: الديمقراطية يمكن أن تضيع منا

07:34 م السبت 09 سبتمبر 2017

الرئيس الألماني: الديمقراطية يمكن أن تضيع منا

برلين - (د ب أ):

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الألمان إلى عدم اعتبار الديمقراطية أمرا بديهيا.

وقال شتاينماير اليوم السبت أمام عدة آلاف من المواطنين العاملين بالمجال الخيري التطوعي داخل حديقة القصر الرئاسي في بيليفو ببرلين: "الديمقراطية لا تسقط من السماء، بل جاءت بكفاح أجيال، ويمكن أن تضيع أيضا حين لا يرعاها أحد."

وخلال حلقة نقاشية شارك فيها جيرالد أسامواه لاعب كرة القدم المحترف السابق والممثل فلوريان ديفيد فيتس والمعلمة نانا شون وهي أيضا ناشطة حقوقية أشاد شتاينماير بأهمية التعليم في الحفاظ على الديمقراطية، حيث قال: "القراءة هي دائما أفضل دواء للغباء والاستغباء".

وبرغم الطقس الماطر استغل حوالي 4000 شخص الفرصة في "يوم القصر المفتوح" بعد ظهر اليوم السبت لإلقاء نظرة على المقر الرئاسي في برلين أو التقاط صورة "سيلفي" مع رئيس الدولة.

أكد شتاينماير على امتنانه لـ 23 مليون يعملون بصورة شرفية تطوعية في ألمانيا وأعرب عن تمنياته لو تمكن من دعوتهم جميعا للحضور إلى القصر الرئاسي.

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