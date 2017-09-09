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وزير السياحة لمصراوي: تجاوزنا المرحلة الصعبة بعد استقرار الأوضاع

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة لمصراوي: تجاوزنا المرحلة الصعبة بعد استقرار الأوضاع

07:21 م السبت 09 سبتمبر 2017

وزير السياحة لمصراوي: تجاوزنا المرحلة الصعبة بعد استقرار الأوضاع

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال يحيي راشد، وزير السياحة، إن قطاع السياحة تجاوز المرحلة الصعبة، بسبب عودة الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية.

وأضاف راشد في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنّ "الوزارة حققت عائدًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام الحالي وسط ارتفاع نسب الإشغالات"، مشيرًا إلى أن هذا العائد جاء بأقل تكلفة وبعد ترشيد النفقات مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الوزير أنه لن يتم الإعلان عن أرقام العائد السياحي خلال الوقت الحالي لوسائل الإعلام.

وتشير التقديرات إلى زيادة نسبة الإقبال للسائحين العرب والخليجيين بنحو 38% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

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