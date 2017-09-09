برلمانية تطالب الحكومة بتطوير منظومة التعليم بعد خروج مصر من التصنيفات العالمية

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قالت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن روح التطوع اختفت من المدارس وأصبحت مجرد حبرا على ورق، أو بمعنى أصح أصبحت حصة التربية الاجتماعية مجرد فسحة للطلاب، وهى أحد الأسباب التى آلت لما نحن عليه الآن، لافتة إلى أننا أصبحنا نسير عكس التيار ولا نواكب العصر بمتطلباته الحالية.

وطالبت متى، فى تصريح لها اليوم السبت، الحكومة بأن تتخذ دورها فى تطوير المنظومة التعليمية واستغلال الوزير الحالى، نظرا لأن لديه رؤية وأفق واسع يمكن أن يعتمد عليه لتطوير ونهضة التعليم فى مصر، خاصة أننا خرجنا من التصنيفات العالمية لتدنى مستوى التعليم فى وطننا والتى اعتبرها أكبر انتكاسة تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة.

وتابعت:«مادة التربية الاجتماعية الموجودة حاليا فى المدارس غير مفعلة وغير معمول بها على أرض الواقع، والاستفادة من حصة التربية الاجتماعية فعليا لا تتخطى الـ1 % للطالب، فنحن الآن نفتقد فى مدارسنا منظومة التربية التى تسبق التعليم».

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وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، أن تنظيم يوم واحد أسبوعيا فى كافة المدارس يسمى بـ«يوم العمل» سيدعم فكرة إنشاء جيل يربى جيل على هذه العادة الحسنة، والتى كانت من ضمن أسباب نهضة دول كبرى وعلى سبيل المثال ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب الأهلية فى القرن التاسع عشر فتطوعت النساء لخياطة جراح الجنود، وفى عام 1881م تأسست جمعية الصليب الأحمر الأمريكى وقامت بعمليات إغاثة ضحايا الكوارث، وفى القرنين العشرين والواحد والعشرين تأسست العديد من المؤسسات التطوعية فى دول أوروبا.

واستكملت: «إعادة إحياء يوم العمل سيأتى بنتائج إيجابية نحن فى أمس الحاجة إليها الآن، فأهمية التطوع وفوائده تكاد لا تحصر، فلها فوائد عملية ونفسية وتربوية، تتمثل في تعزيز ثقة الطالب بنفسه، وتربيته لنفسه على العطاء والتواد مع الآخرين، وزيادة خبراته فى كافة المجالات التى تطوع فيها، واستثمار وقت الفراغ، فالتطوع يؤدى إلى تكوين مجتمع مترابط فيما بينه وهذا بالأخص سبب يجعلنا نلهث نحو التطوع وتزكيته، ناهيك عن تخفيف العبء عن كاهل الحكومات والمؤسسات الرسمية عند قيام المتطوعين بأعمال تفيد البيئة وتفيد المحتاجين».

