الزراعة: الفلاح أهم عناصر التنمية.. ونسعى لعودة «القطن» لسابق عهده

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وجه الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، التحية لكل فلاحي مصر على مستوى الجمهورية، بمناسبة حلول عيدهم اليوم السبت، مشدّدًا على أن الفلاح له دور مهم للغاية في عملية الاكتفاء الذاتي.

أكد عبد الدايم، خلال لقاء له عبر فضائية «أون لايف»، أن الفلاح هو أهم العناصر التي تساهم في التنمية الحقيقية، موضحًا أن الوزارة تسعى لأن يعود محصول القطن كما كان مصدرًا للفرح والسرور بالنسبة لكافة فلاحي مصر.

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وأوضح أن وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، لديه اهتمام بالغ بالمزايا المضافة للقطن المصري، حيث إنه ليس الهدف هو زراعة القطن وتصديره فقط، بل استخراج الزيوت واستخدامه في الأعلاف.