المعلمون يحررون أنفسهم من وصاية الحراسة القضائية

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قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية، بالإجماع، رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي.

جاء ذلك أثناء انعقاد تلك الجمعية اليوم السبت، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور 1570 عضو من إجمالي 1643 عضوا، وذلك تحت إشراف عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

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كما قررت الجمعية العمومية غير العادية للمعلمين، أن تقوم مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شؤون النقابة، لحين إجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، على أن تُجرَى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.