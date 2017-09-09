أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أحمد أيوب يشرف على تقسيمة بدلاء الأهلي استعدادًا للجيش

Google+ Print
أحمد أيوب يشرف على تقسيمة بدلاء الأهلي استعدادًا للجيش أحمد أيوب يشرف على تقسيمة بدلاء الأهلي استعدادًا للجيش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشرف أحمد أيوب، المدرب العام بالأهلي، على تقسيمه للبدلاء والتي أجريت على ملعب التتش، على هامش المران الختامي للفريق، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وخصص أيوب تقسيمه للبدلاء بين فريقين «أحمر- وأزرق» في أحد نصفي الملعب، بينما أشرف البدري على فقرة خاصه للاعبين المتوقع أن يعتمد عليهم في التشكيل الأساسي فى لقاء غدًا أمام طلائع الجيش وهم: «شريف إكرامي، سعد سمير، رامي ربيعة، حسين السيد، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، عبدالله السعيد، أحمد الشيخ، وليد أزارو، وليد سليمان».

ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامته مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام بمدينة النهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»