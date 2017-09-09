أحمد أيوب يشرف على تقسيمة بدلاء الأهلي استعدادًا للجيش

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أشرف أحمد أيوب، المدرب العام بالأهلي، على تقسيمه للبدلاء والتي أجريت على ملعب التتش، على هامش المران الختامي للفريق، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وخصص أيوب تقسيمه للبدلاء بين فريقين «أحمر- وأزرق» في أحد نصفي الملعب، بينما أشرف البدري على فقرة خاصه للاعبين المتوقع أن يعتمد عليهم في التشكيل الأساسي فى لقاء غدًا أمام طلائع الجيش وهم: «شريف إكرامي، سعد سمير، رامي ربيعة، حسين السيد، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، عبدالله السعيد، أحمد الشيخ، وليد أزارو، وليد سليمان».

ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامته مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام بمدينة النهضة.