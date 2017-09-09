21 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الطلائع

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كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر له غدا الأحد، على استاد السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتضم 21 لاعبا، وهم..

شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، حسين السيد، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، السعيد، أحمد الشيخ، وليد سليمان، أزارو، محمد هاني، هشام محمد، أحمد حمودي، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد نجيب.