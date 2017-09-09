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مُفاجأة.. تأخر وصول البطاقة الدولية لـ«باكاماني»

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مُفاجأة.. تأخر وصول البطاقة الدولية لـ«باكاماني» مُفاجأة.. تأخر وصول البطاقة الدولية لـ«باكاماني»

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تأخر وصول البطاقة الدولية لمهاجم الفريق الإفريقي باكاماني ماهلامبي، إلى اتحاد الكرة حتى الآن.

وأوضح المصدر، أنه تم قيد اللاعب بتوثيق عقوده في الجبلاية وفي انتظار وصول بطاقته الدولية، مؤكدًا أنه لا يحق له المشاركة لحين وصول بطاقته واستخراج الكارنيه الخاص بمشاركته.

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وأكد المصدر، أن فرص مشاركة اللاعب في مواجهة غدًا أمام طلائع الجيش تضاءلت بسبب عدم وصول بطاقته الدولية حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، في تمام الثامنة والربع مساء غدٍ الأحد، على استاد السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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