الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات عاجلة لمسلمي الروهنجيا

أبو ظبي – (أ ش أ):

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات عاجلة للنازحين من أقلية الروهنجيا المسلمة الفارين من الأحداث المأساوية وأعمال العنف التي لحقت بهم في ميانمار.

وأوضحت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن الهيئة شرعت في وضع خطط لبدء مساعدة النازحين من أقلية الروهنجيا لتجاوز ظروفهم الراهنة وتقديم يد العون الإنساني لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.