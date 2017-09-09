أخبار عاجلة

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات عاجلة لمسلمي الروهنجيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات عاجلة لمسلمي الروهنجيا

07:05 م السبت 09 سبتمبر 2017

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات عاجلة لمسلمي الروهنجيا

أبو ظبي – (أ ش أ):

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات عاجلة للنازحين من أقلية الروهنجيا المسلمة الفارين من الأحداث المأساوية وأعمال العنف التي لحقت بهم في ميانمار.

وأوضحت قناة (سكاي نيوز) اليوم السبت، أن الهيئة شرعت في وضع خطط لبدء مساعدة النازحين من أقلية الروهنجيا لتجاوز ظروفهم الراهنة وتقديم يد العون الإنساني لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الخارجية الأمريكية: هذا ما قدمناه للروهينجا في ميانمار منذ أكتوبر

    أخبار

  • مسئول حكومي بميانمار: لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من أقلية الروهينجا

    أخبار

  • الأردن يدعو لتحرك دولي فوري لوقف أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • مفوضية اللاجئين: أعداد مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار وصل إلى

    أخبار

إعلان

848b818bdf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 