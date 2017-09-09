«ميدو» بعد خماسية السيتي: لا أصدق.. دفاع ليفربول سيظلم خط هجومه

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علق أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريق ليفربول بخماسية نظيفة أمام مانشيستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقال «ميدو»، على حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «لا أصدق أن ليفربول لم يوقع مع مدافع أيسر وقلب دفاع!!.. دفاع ليفربول سيظلم خط هجومه في كثير من المباريات!! عمل كبير يقوم به كلوب ولكن يضيع هباا!».

يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد خماسية اليوم بمشاركة المصري محمد صلاح، والذي خرج بديلًا مع بداية الشوط الثاني، بينما يحتل مانشيستر سيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب البريميرليج.