توتنهام يضرب إيفرتون بثلاثية في «البريميرليج»

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فاز فريق توتنهام، على نظيره إيفرتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، لحساب الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي «البريميرليج».

أحرز أولى أهداف توتنهام اللاعب هاري كين في الدقيقة الـ28، قبل أن يعزز تقدم فريقه اللاعب كريستيان إيركسن بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط لاأول.

وبدأت أحداث شوط المباراة الثاني قوية من فريق توتنهام استطاع خلاله اللاعب هاري كين من إحراز الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في الدقيقة الـ47.

بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى النقطة الـ4 بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الـ4 بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري.

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وفى الجولة ذاتها، سقط وست بروميتش في فخ الهزيمة بنتيجة 3-1 أمام برايتون.

وبقى رصيد وست بروميتش 7 نقاط وتراجع للمركز الثامن، بينما أصبح رصيد برايتون 4 نقاط في المركز الـ13.

وشارك أحمد حجازي في المباراة أساسيًا، قبل أن يترك ملعب المباراة في الشوط الثاني لصالح كيران جيبس.