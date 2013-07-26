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الديلى تليجراف: تناول الشاى الرخيص يزيد من أمراض العظام والأسنان

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الديلى تليجراف: تناول الشاى الرخيص يزيد من أمراض العظام والأسنان الديلى تليجراف: تناول الشاى الرخيص يزيد من أمراض العظام والأسنان

حذرت دراسة حديثة من أن الأنواع الرخيصة من الشاى تزيد مخاطر مشكلات العظام والأسنان.

وأوضحت صحيفة الديلى تليجراف أن دراسة لجماعة ديربى وجدت أن الأنواع الأرخص من الشاى، بها كميات كافية من الفلورايد لتزيد مخاطر أمراض لعظام والأسنان لدى أولئك الذين يشربون أكثر من 3 أكواب من الشاى يوميا.

وقال الباحثون، لوحظ اختلافات كبيرة فى مستويات الفلورايد عند المقارنة بين الشاى الأسود الأرخص بتلك الأنواع ذات العلامات التجارية المعروفة.

وبينما أوصت الأكاديمية الوطنية للعلوم فى الولايات المتحدة، البالغين بعدم استهلاك أكثر من 4 مليجرام من الفلورايد يوميا، فإن دراسة جامعة دربى وجدت أن الأنواع الاقتصادية من الشاى تحتوى على 75 إلى 120% من الكمية الموصى بها.

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مصر 365