آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في بورنموث

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فاز آرسنال على نظيره بورنموث، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

سجل داني ويلبك، الهدف الأول للجانرز في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، وأضاف الكسندر لاكازيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وأدرك ويلبك الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بورنموث دون نقاط في المركز التاسع عشر.

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وفي نفس الجولة فاز فريق واتفورد على نظيره ساوثهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت ميريز.

سجل الهدف الأول لواتفورد عبدالله دوكوري في الدقيقة 38، وأضاف داريل يانمات الهدف الثاني في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع واتفورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق ساوثهامتون عند 5 نقاط في المركز العاشر.