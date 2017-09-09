رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك سيتى أمام اليونايتيد في «البريميرليج»

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أعلن مارك هيوز عن التشيكل الرسمى لفريق ستوك سيتى، والذي سيبدأ به مباراة مانشستر يونايتد الليلة على ملعب بريطانيا، فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى الإنجليزى «البريميرليج».

وشهدت تشكيلة الفريق غياب المصرى رمضان صبحى الذى تواجد على مقاعد البدلاء، ودفع هيوز بالأسبانى خيسى أساسياً.

وجاءت تشكيلة ستوك سيتى كالأتى :

"بوتلند، كاميرون، زوما، ويمر, ديوف، فليتشر، ألين، بييترز، شاكيرى، خيسي، موتينج".

فى المقابل أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشيتر يونايتيد، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

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دى خيا، فالنسيا، بيلي، جوناث، دارميان، ماتيتش، بوجبا، هريرا، مختاريان، راشفورد، لوكاكاو".