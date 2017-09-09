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مسئول حكومي بميانمار: لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من أقلية الروهينجا

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مصراوي Masrawy

مسئول حكومي بميانمار: لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من أقلية الروهينجا

06:21 م السبت 09 سبتمبر 2017

مسئول حكومي بميانمار: لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من أقلية الروهينجا

الروهينجا

ناي بي تاو – (أ ش أ):

قال وزير الشؤون الاجتماعية والإغاثة في ميانمار "وين ميات آيي"، إنه لن يتم السماح بعودة جميع الفارين من أقلية الروهينجا المسلمة إلى البلاد.

وأضاف آيي - في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - أنه "بالنسبة للأشخاص الذين فروا إلى بنجلاديش، سيتم فقط الموافقة على عودة الأشخاص الذين سيثبتون أنهم كانوا يعيشون في ولاية "راخين" بالإضافة إلى إثبات جنسيتهم"، مشيرا إلى أن ستراقب عملية عودة الفارين.

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أعلنت أن أعداد اللاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من ميانمار منذ 25 أغسطس الماضي حتى الآن تقدر بنحو 290 ألف لاجئ.

يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد في البلد ذات الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون في ولاية "راخين" وأنحاء ميانمار مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش.

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Asha

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