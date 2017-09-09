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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث أزمة عمال مصنع الدلتا للسكر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث أزمة عمال مصنع الدلتا للسكر

06:31 م السبت 09 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

التقى اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بوفد ممثل من عمال مصنع الدلتا للسكر بمركز الحامول، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لبحث الأزمة الأخيرة، التي أضربوا بسببها عن العمل، لمدة 6 أيام متتالية، وتتضمن صدور قرار من الشركة بعدم صرف علاوة بدل الغلاء على الراتب الأساسي، وصرفها في بند آخر.

وكشف عمال مصنع الدلتا للسكر، للمحافظ، عن أزمتهم، أنه جرى منح العاملين، وفق قرار رئيس الجمهورية، علاوة استثنائية 10%، من الأجر الأساسي، في 30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 130 جنيهًا، تخضع للشروط والضوابط الموضحة، بالقانون رقم 78 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، الصادرة من وزير المالية رقم 186 لسنة 2017، والمنظمة لقواعد الصرف للعلاوات بالدولة.

وأكدوا أنه جرى بالفعل الصرف بموجب قرار مجلس الإدارة، بجلسته في 31/7/2017، بخصوص صرف علاوة خاصة، وعلاوة غلاء معيشة، اعتبارًا من 1/7/2017، وجرى الصرف في شهري يوليو، وأغسطس، وفوجئوا بقرار آخر صادر من مجلس الإدارة بتاريخ 28/8/2017، بتعديل في القرار السابق، بوضع تلك العلاوتين في بند مستقل، بعيدًا عن الأجر الأساسي، على الرغم من صرفها من شهرين سابقين.

وفى السياق ذاته، قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إرسال مذكرة، بمطالبهم، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أزمتهم، تحمل توقيع كل من محمد القصاص، رئيس اللجنة النقابية، للعاملين بشركة الدلتا للسكر، ومدحت عرفة، والسيد الشاعر، ومصطفى شمس، وعبد الهادي محمد غازي، ومحمد السيد أبو سنة، كما تحمل المذكرة توقيع عدد 6 من أعضاء مجلس النواب، على رأسهم اللواء إبراهيم القصاص.

كان العاملون بمصنع الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، أضربوا عن العمل على مدار 6 أيام متتالية، اعتراضًا على قرار إدارة الشركة، بإضافة علاوة غلاء للعاملين، على البدلات، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، والذي يتضمن بوضعها على الراتب الأساسي.

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