محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بالمراشدة
محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بالمراشدة
06:25 م السبت 09 سبتمبر 2017
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قنا - عبد الرحمن القرشي:
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم السبت، سير العمل بمحطة تربية وإنتاج العجول الفريزيان رقم 3، ومحطة تربية الدواجن بقرية المراشدة بمركز الوقف، والتابعة لمشروعات الأمن الغذائي للمحافظة، رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار الهجان إلى أن محطة تربية وإنتاج العجول الفريزيان تقع على مساحة 10 أفدنة، وتتكون من 5 عنابر وتستوعب حوالي 500 رأس ماشية، واطمأن المحافظ على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، وأعطى تعليماته بالاهتمام بالرعاية البيطرية لتحقيق أفضل معدلات في الأداء، ما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.
كما تابع المحافظ، أعمال التجهيزات بمحطة تربية الدواجن بالمراشدة استعدادًا لاستقبال دفعة جديدة من الدواجن خلال الشهر المقبل.
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