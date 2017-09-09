"مسجل خطر" يعتدي جنسيًا على بنتيه لمدة عامين بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة الخصوص واقعة مؤسفة، حيث اعتدى أب "مسجل خطر" جنسيًا، على بنتيه لمدة عامين بعد طرده والدتهما وطلاقها.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بورود بلاغ من المدعوة "سناء م" بائعة متجولة، تفيد قيام المدعو "شعبان س" 46 سنة عاطل، بالتعدي الجنسي لمدة عامين على بنتيها "مي 16 سنة، وشقيقتها راندا 13 سنة".

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم، مسجل شقي خطر، وسبق اتهامه في 15 قضية مخدرات، وأن المبلغة جاءت للقسم بصحبة ابنتيها بعد شكواهما من تكرار تعدي والدهما جنسيًا عليهما، بعد طرده لوالدتهما وطلاقهما منذ عامين.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن تعاطي المخدرات هو السبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.