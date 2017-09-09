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محافظ أسيوط ومدير الأمن يطمئنان على حالة مصابي الشرطة - صور

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط ومدير الأمن يطمئنان على حالة مصابي الشرطة - صور

06:10 م السبت 09 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

زار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم السبت، يرافقه اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، الرائد احمد عباس، وشرطيين آخرين هما: أمين شرطة سري رمضان عطية محمد عطية، وغفير نظامي ثروت نشأت سيد، بمستشفى أسيوط الجامعي، والذين تعرضوا لحادث إطلاق نار بقرية المطيعة أثناء تأدية عملهم أمس الجمعة.

واطمأن محافظ أسيوط ومدير الأمن على الحالة الصحية لرجال الشرطة المصابين بمستشفى أسيوط الجامعي، وأكد المحافظ على توفير كافة الاحتياجات اللازمة حتى معافاتهم.

وأكد المحافظ، دعم شعب أسيوط وجميع قياداته للمجهودات التي يقدمها رجال الشرطة، من أجل أن يتمتع الجميع بالأمن والأمان والسلام في كافة ربوع المحافظة، مشيرًا إلى وقوف الشعب المصري كافة صفًا واحدًا خلف شرطة بلاده وقواته المسلحة وقيادته السياسية في مواجهة التحديات واستمرار التقدم للأفضل.

من ناحيته، قال اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إن الحالة الصحية لرجال الشرطة المصابين جيدة، ويجري متابعتها أولاً بأول.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من اللواء أسعد الذكير، يفيد بإصابة الرائد أحمد عباس، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، ومخبرين اثنين، خلال حملة لضبط أحد المطلوبين بقرية المطيعة.

ووردت معلومات لمركز الشرطة تفيد تواجد المطلوب لدى أقاربه "عائلة العدل"، وفور مداهمة مكان تواجده، بادرهم المتهم الهارب، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، أدت إلى إصابة الضابط والمخبرين.

تحرّر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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