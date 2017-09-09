بالفيديو.. وزير التعليم: "إحنا في مهمة قتالية"
بالفيديو.. وزير التعليم: "إحنا في مهمة قتالية"
06:06 م السبت 09 سبتمبر 2017
طارق شوقي
كتبت - عبد الله قدري:
تصوير - خالد مصطفى:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل في "مهمة قتالية" لتطبيق نظام التعليم الجديد.
جاء ذلك في كلمته على هامش انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، اليوم السبت.
وأشار شوقي، إلى أنه يعمل على وضع قانون التعليم الجديد، مضيفا أنه عرض خطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مرتبات المعلمين على 3 سنوات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طارق شوقي: تخريج أول دفعة بالنظام التعليمي الجديد 2030
-
وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعا مع الدكتور علي جمعة
-
وزير التعليم: ننتظر موافقة الرئيس على زيادة رواتب المعلمين
-
وزير التربية والتعليم: استحداث نظام تعليمي جديد بدءا من 2018
إعلان
إعلان