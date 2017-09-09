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بالفيديو.. وزير التعليم: "إحنا في مهمة قتالية"

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مصراوي Masrawy

.. وزير التعليم: "إحنا في مهمة قتالية"

06:06 م السبت 09 سبتمبر 2017

طارق شوقي

كتبت - عبد الله قدري:

تصوير - خالد مصطفى:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل في "مهمة قتالية" لتطبيق نظام التعليم الجديد.

جاء ذلك في كلمته على هامش انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، اليوم السبت.

وأشار شوقي، إلى أنه يعمل على وضع قانون التعليم الجديد، مضيفا أنه عرض خطة على الرئيس عبد الفتاح لرفع مرتبات المعلمين على 3 سنوات.

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