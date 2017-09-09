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بعد اكتشاف مقبرتين.. رئيس عمال حفريات آثار القرنة: «اللي جاي أحلى» (صور)

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التحرير

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وصف علي فاروق رئيس عمال البعثة المصرية القائمة بأعمال حفائر منطقة ذراع أبو النجا بمدينة القرنة غرب الأقصر اليوم السبت بأنه عيد بعد اكتشاف مقبرتين أثريتين.

وقال «الريس علي» في تصريحات خاصة لـ"التحرير، إن الأقصر لم تشهد أعمال حفائر مصرية منذ 15 عامًا، مقدمًا الشكر إلى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، الذي قرر بدء أعمال التنقيب في المنطقة منذ أكثر من 4 أشهر.7bb68b44e0.jpg

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وأضاف: «اليوم يعد عيدا بعد الإعلان عن اكتشاف مقبرة أثرية لصائغ كان في الأسرة الثامنة عشرة، بالعصور الوسطى، بواسطة أيدي عمال مصريين دون الاحتياج إلى أجانب كما كان يحدث سابقا».

وأشار رئيس العمال استمرارهم العمل في عدد من الآبار المحيطة بالمقبرة للبحث عن أثريات أخرى، مختتمًا حديثه: "اللي جاي أحلى".7497025feb.jpg

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التحرير

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