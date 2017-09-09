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ردا على النيابة.. «الصحفيين»: مقدمة برنامج المشاغبة غير نقابية

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أرسلت نيابة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية خطابا إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين للاستفسار عن هوية وجهة عمل شيماء جمال مذيعة برنامج «المشاغبة» على قناة "إل تي سي" على خلفية بلاغ مقدم ضدها من أحمد صابر المحامى وكيلا عن أسرة طفل ادعت قيام أسرته ببيعه مقابل 5 آلاف جنيه واستخدام طرق احتيالية لنزع الطفل من أسرته.

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وقال محامي أسرة الطفل، فى تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن رد نقابة الصحفيين أفاد بأنها غير مقيدة بجداول أعضائها وجار استخراج إفادة نقابة الإعلاميين لتأكيد تهمة انتحال الصفة بعد أن قامت بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة نص المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات وتسجيل فيديوهات بأسلوب غير مهني وإذاعة الفيديوهات على الهواء مباشرة مخالفة أيضا نص المادة ٣٠٩ مكرر "أ" من قانون العقوبات والتي تقضى بعقوبة تصل لـ5 سنوات حبسًا، بحسب قوله.

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وحرر المحامى أحمد صابر المحضر رقم 5145 إداري مركز شبين القناطر ضد المذيعة شيماء جمال مقدمة برنامج «المشاغبة» بقناة «إل تي سي» متهما إياها بالنصب واستعمال طرق احتيالية لخطف طفل وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لأسرته واستغلال جهل الأب وفقره بعمل شو إعلامي بقيامه ببيع نجله نظير مبلغ من المال، وطالب بوقف البرنامج واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

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التحرير

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