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محافظ الشرقية: نستعد لافتتاح 3 مدارس يابانية قبل بدء الدراسة

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محافظ الشرقية: نستعد لافتتاح 3 مدارس يابانية قبل بدء الدراسة محافظ الشرقية: نستعد لافتتاح 3 مدارس يابانية قبل بدء الدراسة

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

افتتح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة «عزبة الدالي الابتدائية» التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

كما افتتح المحافظ مدرسة «عزبة الدالي الإعدادية» المشيدة على مساحة 770 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون و615 ألف جنيه، إذ تتكون المدرسة من 5 طوابق تضم 6 فصول دراسية.

وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية، إلى أن المدرسة تكلف بناؤها 3 ملايين جنيه، وشيدت على مساحة 2100 متر مربع، وتتكون من 4 طوابق، تضم 11 فصلًا دراسيًا.

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وأضاف المحافظ أنه الاستعدادات جارية لدخول 88 مدرسة الخدمة التعليمية هذا العام، منها 3 مدارس على النموذج الياباني، وجارٍ الانتهاء من إنشاء وإقامة 295 مدرسة أخرى بتكلفة تتخطى المليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة «المتفوقين» بالزقازيق.

وشدد سعيد على ضرورة توعية التلاميذ بأهمية الحفاظ على المدرسة، وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة لخدمة الأجيال القادمة، منوهًا إلى أن الدولة لا تألوا جهدًا في توفير كافة الخدمات الأساسية والضرورية في قطاع التعليم، بما ينعكس بشكل جيد على بناء وتنمية المجتمع.

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