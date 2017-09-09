مصدر بـ«تعليم القليوبية» يكشف «مفرمة» التغيرات الكبرى بالمحافظة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر مطلع بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أهم ملامح حركة التغيرات الكبرى التى تشهدها المديرية، والتى أعلن عنها وكيل الوزراة الأسبوع الماضى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بدأت بديوان عام المديرية منذ الخميس الماضى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اختيار قيادات 3 إدرات وصدور قرارات لهم وهم: الدكتور سمير عبدالفتاح لإدارة التخطيط والمشروعات ومجدى مكرم لإدارة البيئة والسكان والدكتور محمد عبدالرشيد لتوجيه عام الحاسب الآلي.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم نشر اسمه- أن الأسبوع الحالي سيشهد الانتهاء من تغيير قيادات إدارات الديوان العام على أن يتم البدء من السبت المقبل فى إجراء تغييرات مديرى الإدارات التعليمية والتى لن تقل عن 5 إدارات من إجمالى 12 إدارة، فضلا عن إجراء تغييرات واسعة بالمدارس بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة.

شاهد أيضا

وأشار المصدر إلى أنه تم الإعلان رسميًا عن شغل 5 وظائف قيادية وهى مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير إدارة التعليم الفنى ومدير عام مدير إدارة بنها ومدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة، والتى تتطلب الحصول على درجة مدير عام للمتقدمين أو تعيينهم بتكليف من لجنة القيادات بالمحافظة.

وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أعلن عن الإعداد لحركة تغييرات واسعة قبل بدء العام الدراسي الجديد بهدف تنشيط الأداء والدفع بعناصر جديدة قادرة على العطاء خلال المرحلة المقبلة في ضوء تعليمات وزير التعليم الصادرة لوكلاء الوزارة في هذا الشأن، بهدف خلق جيل جديد من قيادات الصف الثاني والثالث والاستعانة بالكوادر والعناصر الشبابية.