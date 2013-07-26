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أوزيل: أنشيلوتي سيدفعنا للأمام

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أوزيل: أنشيلوتي سيدفعنا للأمام أوزيل: أنشيلوتي سيدفعنا للأمام

مدريد، (إفي): أعرب لاعب وسط ريال مدريد، الألماني مسعود أوزيل، اليوم الخميس عن رضائه بوصول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق، وأكد أن المشاعر معه "إيجابية للغاية".

وقال أوزيل "لديه فكرة واضحة للغاية حول الأسلوب الذي يحب أن يتبعه الريال في اللعب، ونحن سنتأقلم بشكل جيد للغاية، سيساعدنا على تطوير أنفسنا كلاعبين وعلى مواصلة النمو.

أعتقد أننا سننجح في هذه المرحلة. نتدرب بشكل جيد معه ونحن سعداء للغاية".

وأكد "سنسعى للتتويج بجميع الألقاب معه، الأمور في بدايتها قد تكون صعبة نوعا ما، لكننا سنتدرب بكل قوة لتحقيق أهدافنا. نعرف كيف نلعب بسرعة ونستحوذ على الكرة. هذا المدرب سيدفعنا للأمام".

كان أنشيلوتي قد قاد باريس سان جيرمان الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، ليتعاقد بعدها مع الملكي، خلفا لجوزيه مورينيو الذي فشل في الاحتفاظ بلقب الليجا وكذا خسر نهائي الكأس وخرج من نصف نهائي دوري الأبطال.

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