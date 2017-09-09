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مقتل 5 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بصعدة

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مصراوي Masrawy

مقتل 5 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بصعدة

05:50 م السبت 09 سبتمبر 2017

مقتل 5 عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين في معارك بصعدة

صنعاء - (د ب أ):
أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل خمسة عناصر من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وإصابة آخرين في معارك بمحافظة صعدة(242كم) شمال صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن الرقيب أشرف رزاز قائد السرية الأولى في لواء النخبة قوله "إن قوات الجيش الوطني خاضت في موقع الخشبة في البقع معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح)".

وبحسب رزاز "فإن المعارك اندلعت عقب محاولة العناصر الانقلابية التسلل إلى موقع لقوات الجيش في الخشبة".

وأكد أن قوات الجيش "تصدت للعناصر الانقلابية وأجبرتها على الفرار تحت نيران أسلحتها الكثيفة المتوسطة والثقيلة بعد معارك استمرت لعدة ساعات".

وأفاد أن المعارك أدت إلى مقتل أكثر من خمسة عناصر من الحوثيين وقوات صالح وإصابة عدد آخرين، فيما قُتل أحد أفراد الجيش الوطني وأُصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة.

وتكمن أهمية موقع الخشبة في أنه يطل على المناطق الحدودية مع نجران ويؤمن الخطوط المؤدية إلى لواء الفتح، كما يطل على جبل العليب وام العضم.

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مصراوي Masrawy

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