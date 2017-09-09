مقتل عامل بالصليب الأحمر في هجوم بجنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

لقي عامل محلي بالصليب الأحمر حتفه في جنوب السودان إثر هجوم على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر هناك.

وأعلنت اللجنة اليوم السبت أن القافلة المكونة من تسع سيارات نقل وجيب كانت في طريق العودة يوم أمس الجمعة بعد مهمة إغاثية في الإقليم الاستوائى بجنوب السودان عندما أطلق مجهولون النار عليها.

لقي أكثر من 80 عاملا بمنظمات الإغاثة الإنسانية في جنوب السودان حتفهم منذ بداية الحرب الأهلية هناك نهاية 2013.

وقال فرانسوا ستام رئيس وفد اللجنة في جوبا: "أصابتنا الصدمة والانزعاج بسبب وفاة زميل لنا كان ضمن قافلة السيارات التي تتميز بحمل شعار الصليب الأحمر بصورة واضحة".

كان القتيل يعمل منذ عدة أعوام كسائق لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب السودان.