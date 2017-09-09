محافظ سوهاج: وصول وفد سياحي لزيارة المنطقة الأثرية بـ "أبيدوس"

بالصور.. تكريم عدد من المزارعين بالتزامن مع "عيد الفلاح" بالقليوبية



سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم السبت، وصول وفد سياحي إلى مرسى البلينا السياحي، لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس، التابعة لمركز البلينا جنوب المحافظة.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع سوهاج على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الوفود لزيارة المناطق الأثرية، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بنطاق المحافظة، حيث إن محافظة سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية.

وأشار "عبد المنعم" إلى أنه جرى استقبال الوفد السياحي بتقديم الزهور، فيما عبّر السائحون عن سعادتهم بالتواجد في مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتي الأول.