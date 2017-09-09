طارق شوقي: تخريج أول دفعة بالنظام التعليمي الجديد 2030

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تخريج أول دفعة تحمل شهادة تعليمية بالنظام الجديد، عام 2030.

وأضاف "شوقي" في كلمته التي ألقاها بمؤتمر "المُعلم" الذي تنظمه مؤسسة "علمني"، اليوم السبت، أنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم الشهادة التي سيحملها الطلاب.

وأوضح وزير التعليم أن من ضمن أهداف الوزارة تدريب ٥٠٠ ألف معلم قبل سبتمبر المقبل.