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روسيا ترفض انتقادات ألمانيا للمناورات الروسية "ساباد"

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مصراوي Masrawy

ترفض انتقادات ألمانيا للمناورات الروسية "ساباد"

05:34 م السبت 09 سبتمبر 2017

مناورات

موسكو - (د ب أ):

رفضت روسيا انتقادات وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، للمناورات الروسية المزمع إجراؤها الأسبوع القادم مع بيلاروس، وتحمل اسم "ساباد" وتعني بالروسية "الغرب".

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، قال اليوم السبت في موسكو إن العدد الذي قدرته الوزيرة بمائة ألف جندي يشاركون في هذه المناورات لا أصل له تماما.

أضاف المتحدث أن روسيا أطلعت دبلوماسيين منهم الملحق العسكري الألماني في موسكو باستفاضة عن هذه التدريبات، مشيرا إلى أن رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف أجرى أيضا محادثات بخصوص هذه المناورات مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بيتر بافيل.

كانت روسيا أعلنت أن عدد المشاركين في هذه المناورات المشتركة مع بيلاروس هو 12700 جندي، وهو عدد يقف عند عتبة 13 ألف جندي، الذي اعتبرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حدا لضرورة وجود مراقبين أجانب لأية مناورات.

اعتبر حلف شمال الأطلسي "ناتو" هذه البيانات الروسية غير جديرة بالتصديق، لأن مناورة "ساباد" تتم إلى جوار عدد كبير آخر من المناورات العسكرية التي تشارك فيها قوات مختلفة.

كانت فون دير لاين ذكرت أول أمس الخميس أن عدد القوات المشاركة في المناورات يربو على 100 ألف جندي، مستندة في ذلك إلى تقديرات دول من القسم الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

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مصراوي Masrawy

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